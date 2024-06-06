Заявки аграриев на компенсацию начали принимать в Индерском районе

В Индерском районе принимаются заявки от собственников хозяйств, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Как отметили в ведомстве, в Индерском районе не было гибели скота в период паводка, поскольку из крестьянских хозяйств, находившихся в опасной зоне, поголовье скота своевременно перегнали на заранее определенные безопасные места.