За восемь лет число отказов от прививок в Казахстане выросло в 3,8 раза

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсеновой, отказ от вакцинации стал мировой тенденцией, и Казахстан не исключение.

— Это мировая проблема на сегодняшний день — отказы от вакцинации. И у нас в Казахстане эта ситуация является проблемной. Если сравнить отказы от прививок с 2017 годом, то в текущем году они увеличились в 3,8 раз, — сказала она.

В 2017 году прививку отказались делать около 5,3 тысячи человек, а в 2025 году число отказов достигло 20 тысяч. Эти данные касаются всех видов вакцинации.

— Если говорить по прививкам против гриппа, то отказов от вакцинации против гриппа среди групп риска у нас не было, — сообщила спикер.

По информации Минздрава, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи закуплено 2,1 млн доз вакцины от гриппа. Этого объема достаточно, чтобы привить 11% населения при рекомендованных ВОЗ 10%.

В стране привито против гриппа 1 919 417 человек или 9,4% населения, вакцинация продолжается.

Прививки проводятся бесплатно для уязвимых категорий граждан: медработников, детей с хроническими заболеваниями, детей-сирот, пожилых людей старше 65 лет, лиц с инвалидностью, военнослужащих, беременных и пациентов с хроническими болезнями сердца и органов дыхания.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Также услуга доступна на платной основе в частных клиниках и центрах первичной медико-санитарной помощи.

Ранее Минздрав сообщил, что в стране нет новой эпидемиологической вспышки.