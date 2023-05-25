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Заводы по производству дождевальных машин планируют построить инвесторы в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 12:44
Заводы по производству дождевальных машин планируют построить инвесторы в Казахстане Фото: istockphoto.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по привлечению инвесторов в агропромышленную отрасль рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Параллельно ведётся работа по привлечению инвесторов, имеющих возможности реализовать проекты по производству в РК. Так, например, израильская компания «METZERPLAS» (в Алматинской области) за счет собственных средств планирует этой осенью запустить завод по производству капельных труб», - сказал Ербол Карашукеев, выступая в Сенате.

Также глава Минсельхоза сообщил о совместном проекте с китайской компанией.

«Помимо этого, в рамках моего рабочего визита в КНР с китайской компанией VODAR были подписаны меморандум и Дорожная карта по проработке и реализации проекта по производству дождевальных машин. До конца 2023 года планируется создание сборочного цеха по сбору дождевальных машин. Кроме того, компанией планируется установить дождевальные машины в Жетысуской, Алматинской и Павлодарской областях в качестве демонстрационных площадок для фермеров», - добавил Ербол Карашукеев.

Также, по словам министра, турецкая компания AFKO (в Атырауской области) планирует в этом году открыть завод по производству дождевальных машин.


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