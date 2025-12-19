Заводы по утилизации неперерабатываемых отходов построят в Астане, Алматы и Шымкенте

В стране ежегодно образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. Если в 2024 году уровень переработки отходов составлял 25,8 процента, то в 2025 году этот показатель вырос до 28,6 процента. Кроме того, в рамках механизма льготного финансирования проектов за счет средств утилизационного сбора в сфере управления отходами было одобрено 63 проекта. Из них 22 проекта профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге (всего предусмотрено 185 млрд тенге).

— Это проекты по приобретению мусоровывозящей техники, сортировке и переработке отходов, — отметил министр.

По его словам, реализация запланированных проектов позволит к 2030 году довести уровень переработки отходов до 40 процентов.

— Системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок продолжается. В ходе совместных рейдов с органами внутренних дел было выявлено более 3 тысяч нарушений. Также в этом году с помощью космического мониторинга обнаружено 3 827 свалок, из них 3 464, или 91 процент, ликвидированы. По сравнению с 2018 годом количество свалок сократилось на 45 процентов, что является доказательством положительных результатов, — сказал он.

Министр также сообщил, что в рамках подписанных инвестиционных соглашений в Астане, Алматы и Шымкенте планируется строительство трех заводов по утилизации отходов, не подлежащих переработке, общей стоимостью 293 млрд тенге. Срок строительства составит 2–3 года.

— В этом году нами разработана концепция управления отходами. Документ предусматривает инвентаризацию отходов, цифровизацию и постоянный мониторинг всех процессов, — добавил Ерлан Нысанбаев.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что на новых ферросплавных заводах в Экибастузе установлены экологические фильтры.