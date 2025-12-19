Экологические фильтры установили на новых ферросплавных заводах в Экибастузе

По его словам, в регионе осознают влияние интенсивного промышленного роста на экологическую обстановку и ставят задачу по сдерживанию выбросов при сохранении динамики индустриального развития. Сейчас приоритетом остается внедрение комплексных экологических решений на всех крупных предприятиях региона.

Этого, как отметил аким, власти добиваются за счет обязательного внедрения современных экологических технологий на действующих производствах, а также требования применения последних ecofriendly-решений на заводах, которые только строятся или планируются к возведению.

Фото: СЦК

— Так, например, на двух новых ферросплавных заводах, открытых в Экибастузе в течение последнего месяца, установлены современные гибридные фильтры, улавливающие до 99,8% выбросов, — отметил Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций,

Такой подход, по его словам, позволяет снижать нагрузку на окружающую среду уже на этапе проектирования и запуска новых объектов.

Кроме того, на четырех крупных предприятиях Группы ERG в настоящее время внедряются комплексные экологические решения общей стоимостью 178 млрд тенге.

— Следующим шагом в период с 2026 по 2031 годы будет внедрение аналогичных мер на Павлодарском нефтехимическом заводе, ТЭЦ региона и ГРЭС-1 и ГРЭС-2, — сообщил аким региона.

Отдельное внимание в регионе уделяют управлению коммунальными отходами. В Павлодаре начато строительство первого современного мусоросортировочного комплекса с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла. В областном центре начато строительство первого современного мусоросортировочного комплекса с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла.

— Общий объем инвестиций — 4.8 млрд тенге. Производственная мощность — 150 тыс тонн, 20% из которых извлечение пластика и полимеров. Это важный для нас проект, который позволит перейти от захоронения ТБО к их вторичной переработке, — подчеркнул глава региона.

Запуск мусоросортировочного комплекса в областном центре планируется в мае 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области запланированы четыре проекта, с иностранным участием, направленные на снижение зависимости от сырьевого сектора.



