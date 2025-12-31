Завод по выпуску безалкогольных напитков построят в Актюбинской области

— В рамках реализации поручений Президента по развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций Правительством одобрен проект Соглашения о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в Актюбинской области. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, — сообщили в ведомстве.

Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс составит 41,9 млрд тенге, проектная мощность — 280 млн литров продукции в год.

Предприятие будет оснащено передовыми технологиями, включая экологически чистые системы управления отходами, соответствующие международным стандартам. Это обеспечит интеграцию завода в устойчивую промышленную экосистему страны.

Реализация проекта позволит создать в регионе более 120 новых рабочих мест.

Строительство завода начнется в 2026 году.

РАнее сообщалось, что Казахстан увеличит производство сыров и колбас. В 2026 году запланировано 10 проектов.