    10:37, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Завод по выпуску безалкогольных напитков построят в Актюбинской области

    Правительство одобрило Соглашение об инвестициях о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в Актюбинской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    — В рамках реализации поручений Президента по развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций Правительством одобрен проект Соглашения о строительстве завода по производству безалкогольных напитков в Актюбинской области. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, — сообщили в ведомстве.

    Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс составит 41,9 млрд тенге, проектная мощность — 280 млн литров продукции в год.

    Предприятие будет оснащено передовыми технологиями, включая экологически чистые системы управления отходами, соответствующие международным стандартам. Это обеспечит интеграцию завода в устойчивую промышленную экосистему страны.

    Реализация проекта позволит создать в регионе более 120 новых рабочих мест.

    Строительство завода начнется в 2026 году.

    РАнее сообщалось, что Казахстан увеличит производство сыров и колбас. В 2026 году запланировано 10 проектов.

    Правительство РК Инвестиции Регионы Заводы Актюбинская область
