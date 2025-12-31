Казахстан увеличит производство сыров и колбас: запланировано 10 проектов в 2026 году

За 11 месяцев 2025 года производство сыров и творога достигло 48,5 тыс. тонн (+8,7%), сахара — 142,2 тыс. тонн (+18%), мяса птицы — 337,1 тыс. тонн (+3,3%), колбасных изделий — 71,7 тыс. тонн (+6,9%), рыбной продукции — 65,2 тыс. тонн (+9,5%).

Для полного ухода от импортозависимости реализуются инвестиционные проекты.

В птицеводстве запланирована реализация 8 крупных проектов общей мощностью 241 тыс. тонн мяса в год на сумму 167,9 млрд тенге с завершением до 2028 года. В сахарной отрасли в 2026 году в Жамбылской области начнется строительство сахарного завода Zhongkai Guoyuan (Anhui) мощностью 8 тыс. тонн сырья в сутки. В Алматинской области подписано соглашение с инвестором Qazaq Arab Sugar о строительстве завода аналогичной мощности на первом этапе.

Для увеличения обеспеченности сырами, творогом и колбасными изделиями в 2026 году планируется реализация 10 проектов по переработке молока на сумму 35,1 млрд тенге и 14 проектов по переработке мяса на сумму 32,8 млрд тенге. Сырьевую базу обеспечат новые молочно-товарные фермы (МТФ), создаваемые в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Уже профинансированы 95 МТФ общей мощностью 540 тыс. тонн молока в год, из них 53 фермы введены в эксплуатацию.

Как было отмечено на заседании, экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана продолжает расти. В растениеводстве объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 41,2% и составил $2,3 млрд. Рост обеспечен за счет традиционных экспортных позиций — пшеницы, подсолнечного масла, кормов для животных, ячменя и семян льна. В животноводстве экспорт вырос на 25,7% и достиг $222,6 млн.

Сохраняется устойчивый спрос на казахстанскую продукцию АПК на внешних рынках. Более 80% экспортных поставок формируется за счет топ-10 стран-импортеров, при этом ключевыми рынками остаются страны Центральной Азии, Китай и Россия, а также государства Ближнего Востока и Европы.

— Наша задача — не только укреплять позиции на традиционных рынках, но и последовательно расширять географию экспорта за счет выхода на новые перспективные направления, — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Для этого выстраивается внешняя торгово-логистическая инфраструктура и расширяются инструменты поддержки экспорта. Дополнительные условия для продвижения казахстанской продукции созданы за счет соглашений о свободной торговле ЕАЭС с рядом стран, включая ОАЭ, Монголию и Индонезию.

Финансовая и институциональная поддержка экспорта осуществляется через Экспортно-кредитное агентство и АО «QazTrade». С начала года поддержка экспортеров продукции АПК составила порядка 119 млрд тенге. Реализуются программы экспортной акселерации и торгово-экономические миссии, по итогам которых заключаются экспортные контракты.

Отдельно на заседании рассмотрены вопросы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. Разработана Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 гг., предусматривающая увеличение объемов переработки нефти с 18 до 30 млн тонн в год в 2025–2032 гг. и до 40 млн тонн к 2040 году.

По итогам заседания вице-премьер поручил Министерству энергетики совместно с холдингом «Байтерек» детально изучить потенциал развития углехимии для производства новых видов топлива и стратегически важных продуктов. Министерству сельского хозяйства поручено разработать план мероприятий по повышению эффективности использования земель сельхозназначения и мер господдержки с акцентом на встречные обязательства фермеров.

Ранее на заседании МВК подчеркнули, что цены на продукты питания в Казахстане не растут шестую неделю подряд.