Цены на продукты в Казахстане не растут шестую неделю подряд

Второй год подряд Казахстан собирает рекордный урожай зерновых. В 2025 году валовой сбор составил более 27,1 млн тонн. Впервые урожай масличных культур достиг 4,8 млн тонн. Валовой сбор картофеля составил 2,9 млн тонн, что на 300 тыс. тонн превышает уровень прошлого года.



Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, объемы производства зерновых, бобовых, масличных и овощей полностью покрывают потребности внутреннего рынка и формируют экспортный потенциал.



В 2025 году на динамику цен на основные продукты питания существенное влияние оказали внешние факторы — мировая ценовая конъюнктура и логистические издержки. Наибольшее ценовое давление пришлось на мясную и молочную продукцию, а также на масла и жиры, что соответствует общемировым тенденциям. По данным ФАО, в ноябре индекс цен на мясо составил 124,6 пункта, на масла и жиры — 165%, на молочную продукцию — 137,5%. Наиболее выраженный рост в текущем году продемонстрировала говядина, что обусловлено высоким спросом на внешних рынках при многолетнем сдерживании цен на внутреннем рынке.



Начиная с середины года ценовая ситуация по социально значимым продовольственным товарам, подпадающим под государственное регулирование, стабилизирована. В течение последних шести недель подряд средний индекс цен на СЗПТ сохраняется на нулевом уровне.

Сдерживание цен обеспечено за счет комплекса мер государственного регулирования и прямого насыщения рынка. В том числе заключения меморандумов с отечественными производителями по фиксации цен на ключевые позиции (соль, яйца, картофель, подсолнечное масло), введения запрета на вывоз живого скота и квотирования экспорта мяса КРС, отметили в ходе заседания МВК.

Для поддержки продукции отечественных товаропроизводителей Министерство торговли и интеграции расширило круг субъектов внутренней торговли, обязанных предоставлять не менее 30% полочного пространства под продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства. С этого года требования распространяются не только на торговые сети, но и на всех субъектов внутренней торговли — порядка 760 тыс. хозяйствующих субъектов.

Для развития животноводства в 2026 году начнется реализация Комплексного плана развития отрасли. Документ предусматривает льготное кредитование оборотных средств по всем направлениям животноводства, финансирование приобретения племенного поголовья, развитие инфраструктуры отгонных пастбищ и меры по кадровому обеспечению отрасли.

— Уже в сентябре этого года начато финансирование программы льготного кредитования откормочных площадок. В целом в отрасль планируется направить не менее 200 млрд тенге кредитных средств. В дальнейшем объем финансирования будет увеличен, — сообщил Азат Султанов.

