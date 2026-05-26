Завод по производству серной кислоты запустили в Жамбылской области

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев принял участие в торжественной церемонии запуска в Жамбылской области завода по производству серной кислоты «ЕвроХим», передает агентство Kazinform.

Мощность нового предприятия — 800 тыс. тонн серной кислоты в год. Данная продукция широко используется в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии, машиностроении и других отраслях. Открытие завода обеспечило создание 330 новых рабочих мест.

Производство является частью масштабного индустриального проекта по запуску высокотехнологичного химического кластера мощностью до 1 млн тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции ежегодно. Общий объем инвестиций международной компании «ЕвроХим» в данный проект составляет $1 млрд.

Фото: Министерство промышленности и строительства

— Проект полностью соответствует поставленным Главой государства стратегическим задачам по развитию обрабатывающей промышленности, диверсификации и обеспечению экономической самодостаточности Казахстана. Запуск высокотехнологичных производств — это яркий пример укрепления промышленного сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. Уверен, что выход проекта на полную мощность внесет большой вклад в развитие экономики Казахстана, — подчеркнул министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

В рамках третьей очереди проекта химического комплекса на сегодня уже выполнено свыше 70% работ. Выход на полную мощность планируется в начале следующего года. Запуск всех производственных линий даст импульс развитию химической промышленности, АПК, а также обеспечит создание 1200 постоянных рабочих мест.

В рамках поручений Президента Министерством промышленности и строительства ведется последовательная работа по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в приоритетные направления, результатом которой стал динамичный рост обрабатывающей промышленности на протяжении двух лет. Данная тенденция сохраняется и по итогам четырех месяцев текущего года. В химической промышленности достигнут рост порядка 20%. В Казахстане ежегодно увеличиваются объемы производства полипропилена, серной кислоты, минеральных удобрений, лакокрасочной продукции и др.

Отметим, чтот «ЕвроХим» (Eurochem Group AG) — международная химическая компания, основные производственные активы которой расположены в России, Бельгии, Литве и Китае. Входит в пятерку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

