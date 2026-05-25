Завод по переработке люцерны мощностью 60 тысяч тонн построят в СКО

Проект завода по переработке люцерны за 5 млрд тенге реализуется в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства РК, проект реализуется в рамках программы тиражирования успешного опыта Северо-Казахстанской области и предусматривает глубокую переработку люцерны — одной из наиболее ценных многолетних кормовых культур, отличающейся высоким содержанием белка и сбалансированным аминокислотным составом.

— Гранулированная продукция обеспечивает длительное хранение и эффективное использование в рационах сельскохозяйственных животных. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 60 тыс. тонн высококачественной гранулированной люцерны в год. Основной объем продукции планируется поставлять как на внутренний рынок, так и экспортировать в Китай и страны Центральной Азии. Сейчас на площади 3 га ведется монтаж металлоконструкций здания завода, проложен магистральный трубопровод для обеспечения предприятия водой. Закуплено и доставлено современное технологическое оборудование немецкого производства, — сообщает Минсельхоз.

В ведомстве добавили, что запуск нового производства запланирован на август 2026 года.

— Реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал региона, обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественными кормами и придать дополнительный импульс развитию АПК страны, - отметили в министерстве.

