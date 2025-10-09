Завод по глубокой переработке пшеницы построят близ Астаны

— Одна из особенностей индустриальной зоны «Акмола» — здесь путем глубокой переработки зерна будут производить глютамат натрия, аминокислоты, пищевые добавки. На Ближнем Востоке большой спрос на такую продукцию. Ее можно продать в 10-15 раз дороже, чем зерно. Самое главное, инвесторы построят в нашем государстве завод и примут на работу местных жителей. И добавленная стоимость, и все налоги будут оставаться у нас. Они обязались обеспечить работой 5 тысяч жителей Акмолинской области, — сказал аким.

По его словам, завод по глубокой переработке пшеницы будет построен вблизи села Жибек жолы.

— Это, с одной стороны, выгодно и инвесторам. Потому что нужно, чтобы рядом были населенные пункты, которые обеспечат производство рабочей силой. Производство начнется в 2028 году. Там будет поселок. На сегодняшний день мы подвели воду, свет, газ. Кроме того, турецкая компания намерена выпускать пестициды. Сингапурская компания планирует выпускать строительное оборудование. В эту зону входит также компания, которая будет сжимать газ в 600 раз и транспортировать его. Доля 7 компаний, вошедших в индустриальную зону, составляет 2 триллиона тенге. Мы посчитали, сколько от них будет поступать налогов. Есть договоренность, что зарплата рабочих будет не менее 450 тысяч тенге. Им тоже выгодно. Потому что инвестор приходит не из жалости к нам. Спрос на продукцию высокий. Они сообщили, что будут делить пшеницу, произведенную в Казахстане, на 40 видов, и перерабатывать. Мы посетили их производства в Китае, убедились в их возможностях. Министерство иностранных дел тоже дало свое заключение. Кроме того, в планах открытие производств вблизи Коянды, вблизи города Косшы, — сказал Марат Ахметжанов.