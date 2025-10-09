РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:51, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Косшы полностью решен вопрос трехсменных школ - Марат Ахметжанов

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в интервью телеканалу «Jibek Joly» сообщил, что в городе Косшы будет построена школа системы Binom School, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марат Ахметжанов
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    — В Косшы полностью решен вопрос трехсменных школ. Не только в Косшы, во всей Акмолинской области нет ни одной трехсменной или аварийной школы. Сейчас в городе 8 школ. За последние 3 года открыты 3 новые школы. В том числе школу на 1,5 тысячи мест построили предприниматели, и построены еще 3 школы на 1,5 тысячи мест каждая. Теперь рядом с жилым комплексом «Ынтымак» планируем построить еще одну школу. Эта школа будет работать по системе Binom School. Она будет построена в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор взял на себя обязательство оборудовать школу и первые пять лет платить зарплату учителям, — сказал аким.

    Также Марат Ахметжанов сообщил, что, хотя население Косшы по официальным данным превышает 60 тысяч, в действительности оно достигло 120 тысяч. 

    Кроме того, по словам акима Акмолинской области, город Косшы до 2035 года не присоединится к Астане.

    Муратбек Макулбеков
    Автор
