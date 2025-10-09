РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:25, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Город Косшы до 2035 года не присоединится к Астане — Марат Ахметжанов

    Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в интервью телеканалу «Jibek Joly» дал разъяснение по поводу присоединения в будущем города Косшы к Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    — Для Астаны есть свой план развития. Для Косшы есть свой план. Утвержден генеральный план до 2035 года. Я не могу дать гарантию, что он не присоединится. Но есть план развития города с 250 тысячами жителей в качестве спутника Астаны до 2035 года. Есть мнение, что это стабилизирует миграцию. Для этого должна появиться работа, комфортные условия. Мы должны сократить разницу между Астаной и Косшы, — сказал Марат Ахметжанов.

    Судя по словам акима, в городе Косшы начали решаться такие проблемы строительства объектов с долевым участием, как затянувшееся с 2010-х годов строительство ЖК «Сиреневый сад». 

    — Проект, начатый в 2011 году, не завершен, учредили осуждены. В этом году мы купили жилье 110 дольщикам. В отношении двоих дольщиков идет судебное разбирательство, –сказал глава региона.

    Ранее сообщалось, что ЖК «Сиреневый сад» в городе Косшы достроен, 371 квартира сдана в эксплуатацию.

    Теги:
    Астана Косшы JIBEK JOLY Марат Ахметжанов Акмолинская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают