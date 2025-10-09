Город Косшы до 2035 года не присоединится к Астане — Марат Ахметжанов

— Для Астаны есть свой план развития. Для Косшы есть свой план. Утвержден генеральный план до 2035 года. Я не могу дать гарантию, что он не присоединится. Но есть план развития города с 250 тысячами жителей в качестве спутника Астаны до 2035 года. Есть мнение, что это стабилизирует миграцию. Для этого должна появиться работа, комфортные условия. Мы должны сократить разницу между Астаной и Косшы, — сказал Марат Ахметжанов.

Судя по словам акима, в городе Косшы начали решаться такие проблемы строительства объектов с долевым участием, как затянувшееся с 2010-х годов строительство ЖК «Сиреневый сад».

— Проект, начатый в 2011 году, не завершен, учредили осуждены. В этом году мы купили жилье 110 дольщикам. В отношении двоих дольщиков идет судебное разбирательство, –сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что ЖК «Сиреневый сад» в городе Косшы достроен, 371 квартира сдана в эксплуатацию.