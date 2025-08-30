Обманутые дольщики и очередники получили квартиры в Косшы
В городе Косшы передана в эксплуатацию 371 квартира жилого комплекса «Сиреневый сад» (ныне «Ынтымақ»). Из них 261 предназначена для социально-уязвимых граждан, стоящих в очереди на жильё, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Месяцем ранее ключи от 104 квартир получили обманутые дольщики, более 11 лет ожидавшие завершения строительства.
Строительство было остановлено из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком, его руководитель осуждён на 8 лет лишения свободы.
Завершение объекта стало возможным благодаря компании-инвестору ТОО «КГС Сауда». Для этого использован земельный участок площадью 3,2 га, возвращённый государству прокуратурой города Косшы.
Таким образом, удалось восстановить нарушенные права дольщиков и обеспечить жильём сотни семей.
