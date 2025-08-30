РУ
    22:14, 29 Август 2025 | GMT +5

    Обманутые дольщики и очередники получили квартиры в Косшы

    В городе Косшы передана в эксплуатацию 371 квартира жилого комплекса «Сиреневый сад» (ныне «Ынтымақ»). Из них 261 предназначена для социально-уязвимых граждан, стоящих в очереди на жильё, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Косшы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Месяцем ранее ключи от 104 квартир получили обманутые дольщики, более 11 лет ожидавшие завершения строительства.

    Строительство было остановлено из-за хищения 918 млн тенге бывшим застройщиком, его руководитель осуждён на 8 лет лишения свободы.

    Завершение объекта стало возможным благодаря компании-инвестору ТОО «КГС Сауда». Для этого использован земельный участок площадью 3,2 га, возвращённый государству прокуратурой города Косшы.

    Таким образом, удалось восстановить нарушенные права дольщиков и обеспечить жильём сотни семей. 

    Ранее сообщалось, что жители Косшы первыми в стране смогут выкупить арендное жилье.

    Жилье Косшы Акмолинская область
