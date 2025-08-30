Обманутые дольщики и очередники получили квартиры в Косшы

В городе Косшы передана в эксплуатацию 371 квартира жилого комплекса «Сиреневый сад» (ныне «Ынтымақ»). Из них 261 предназначена для социально-уязвимых граждан, стоящих в очереди на жильё, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.