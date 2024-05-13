Завод по сборке тракторов и сельхозтехники планируют построить в Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики Цзян Вэй, передает агентство Kazinform.

Одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос расширения торговых отношений между Алматинской областью и Китаем.

Марат Султангазиев отметил, что развитие пунктов пропуска «Колжат» и «Нарынкол» внесут весомый вклад в укрепление и увеличение товарооборота двух стран.

- Увеличение обмена товарами и услугами между Алматинской областью и Китаем имеет большой потенциал. Расширение торговли способствует диверсификации экономики и созданию новых возможностей для роста и развития, — отметил Марат Султангазиев.

Аким области добавил, что на сегодня в регионе уже реализован ряд проектов с участием инвесторов КНР.

Запущено производство фармацевтического завода ТОО «Kelun-Kazpharm», реализован проект выработки возобновляемых источников энергии ТОО «Энергия Семиречья», в рамках развития сельскохозяйственной отрасли, компанией ТОО «Жiбек жолы» налажено производство комплектующих для системы капельного орошения, переработки зерновых для производства пищевых добавок кормовых для скота. Также завершено строительство и введены в эксплуатацию заводы по выпуску волоконных водосберегающих технологий, рельсовых скреплений и фиброцементных плит.

Эти проекты свидетельствуют успешному взаимодействую обеих сторон в вопросах экономического развития.

- Взаимодействие с инвесторами из Китая оказалось одним из ключевых для экономического развития области. Эти проекты не только способствуют разнообразию производства в регионе, но и создают новые рабочие места и стимулируют местную экономику. Кроме того, такие инвестиции часто включают в себя передачу технологий и знаний, повышающих профессиональный уровень рабочей силы и способствующих развитию индустрии в целом. Позитивный опыт сотрудничества с Китаем может послужить примером и стимулом для привлечения новых инвестиций и развития других секторов экономики региона, — сказал Марат Султангазиев.

Аким отметил, что в области реализуются крупные проекты с участием предпринимателей из Китая в различных отраслях экономики, к примеру планируется запуск строительства цементного завода «Gezhouba Cement Company» Ltd, разработка месторождений вольфрамовых руд и строительство горно-обогатительного комбината ТОО «Жетысу Вольфрамы», производство готовой стольной проволоки ТОО «QazMetProduct» и другие.

Сейчас рассматриваются вопросы реализации 11 перспективных проектов с участием КНР, в числе наиболее крупных - строительство трансформаторного завода компанией «TBEA», запуск производства оросительных систем и строительство завода по сборке тракторов и сельскохозяйственной техники компанией «Yulin irrigation».

В завершении встречи Марат Султангазиев подчеркнул, что Алматинская область является привлекательным регионом для зарубежных инвесторов. С 2023 года было проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китайской Народной Республики.

Повышенный интерес со стороны инвесторов свидетельствует об экономической стабильности и высоком инвестиционном потенциале региона.

Важно отметить, что по состоянию на май текущего года в инвестиционном портфеле Алматинской области находятся 189 проектов на общую сумму 3,4 трлн тенге, из них 10 проектов на общую сумму свыше 268 млрд тенге, реализуемых совместно с китайскими предпринимателями.