РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 13 Май 2024 | GMT +6

    Завод по сборке тракторов и сельхозтехники планируют построить в Алматинской области

    трактор
    Фото: pixabay.com

    Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики Цзян Вэй, передает агентство Kazinform.

    Одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос расширения торговых отношений между Алматинской областью и Китаем.

    Марат Султангазиев отметил, что развитие пунктов пропуска «Колжат» и «Нарынкол» внесут весомый вклад в укрепление и увеличение товарооборота двух стран.

    - Увеличение обмена товарами и услугами между Алматинской областью и Китаем имеет большой потенциал. Расширение торговли способствует диверсификации экономики и созданию новых возможностей для роста и развития, — отметил Марат Султангазиев.

    Аким области добавил, что на сегодня в регионе уже реализован ряд проектов с участием инвесторов КНР.

    Запущено производство фармацевтического завода ТОО «Kelun-Kazpharm», реализован проект выработки возобновляемых источников энергии ТОО «Энергия Семиречья», в рамках развития сельскохозяйственной отрасли, компанией ТОО «Жiбек жолы» налажено производство комплектующих для системы капельного орошения, переработки зерновых для производства пищевых добавок кормовых для скота. Также завершено строительство и введены в эксплуатацию заводы по выпуску волоконных водосберегающих технологий, рельсовых скреплений и фиброцементных плит.

    Эти проекты свидетельствуют успешному взаимодействую обеих сторон в вопросах экономического развития.

    - Взаимодействие с инвесторами из Китая оказалось одним из ключевых для экономического развития области. Эти проекты не только способствуют разнообразию производства в регионе, но и создают новые рабочие места и стимулируют местную экономику. Кроме того, такие инвестиции часто включают в себя передачу технологий и знаний, повышающих профессиональный уровень рабочей силы и способствующих развитию индустрии в целом. Позитивный опыт сотрудничества с Китаем может послужить примером и стимулом для привлечения новых инвестиций и развития других секторов экономики региона, — сказал Марат Султангазиев.

    Аким отметил, что в области реализуются крупные проекты с участием предпринимателей из Китая в различных отраслях экономики, к примеру планируется запуск строительства цементного завода «Gezhouba Cement Company» Ltd, разработка месторождений вольфрамовых руд и строительство горно-обогатительного комбината ТОО «Жетысу Вольфрамы», производство готовой стольной проволоки ТОО «QazMetProduct» и другие.

    Сейчас рассматриваются вопросы реализации 11 перспективных проектов с участием КНР, в числе наиболее крупных - строительство трансформаторного завода компанией «TBEA», запуск производства оросительных систем и строительство завода по сборке тракторов и сельскохозяйственной техники компанией «Yulin irrigation».

    В завершении встречи Марат Султангазиев подчеркнул, что Алматинская область является привлекательным регионом для зарубежных инвесторов. С 2023 года было проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китайской Народной Республики.

    Повышенный интерес со стороны инвесторов свидетельствует об экономической стабильности и высоком инвестиционном потенциале региона.

    Важно отметить, что по состоянию на май текущего года в инвестиционном портфеле Алматинской области находятся 189 проектов на общую сумму 3,4 трлн тенге, из них 10 проектов на общую сумму свыше 268 млрд тенге, реализуемых совместно с китайскими предпринимателями.

    Теги:
    Китай Регионы Сотрудничество Акимат Строительство Алматинская область Экономика Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!