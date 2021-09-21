Завод по производству семян стоимостью 750 млн тенге построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области появится завод, где будут производить семена сельскохозяйственных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О строительстве предприятия сообщил на своей странице в социальной сети аким области Кумар Аксакалов.

«Семена – основа для получения результата в растениеводстве. Чем лучше семена, тем лучше результат. Получение высококачественных семян – кропотливая работа, требует больших усилий. Мы в этом направлении ведем работу. Сейчас в селе Корнеевка идет строительство завода по производству семян сельскохозяйственных культур. ТОО «Атамекен агро» вкладывает 750 млн тенге инвестиций в перспективное и важное направление. Новое предприятие позволит за счет передовых технологий значительно улучшить семенной фонд, а также обеспечит аграриев высококачественными семенами», - написал глава региона.

Вопрос сортообновления в регионе поднимают ежегодно. Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов заявлял, что в этом году намерены довести процент сортообновления до 9%. В прошлом году этот показатель составлял 8,7%. На субсидирование семеноводства выделяли 2,1 млрд тенге.



