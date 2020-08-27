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Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области

27 Августа 2020 18:43
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Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров ознакомился с ходом строительства завода по производству растительного масла ТОО «Бота-2015», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге. Производственная мощность будущего завода - 600 тонн сырья в сутки. На предприятии будут трудиться 30 жителей региона.

Современный завод в городе Макинске Буландынского района обеспечит переработку масличных культур, и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки.


Аналогичные заводы планируется построить в Восточно-Казахстанской области, а в Алматинской современный завод уже запущен. Строительство таких производств позволит отойти от сырьевого экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.


Кроме того, здесь же, в Макинске, министр проверил готовность местного элеватора к приемке нового урожая зерновых. ТОО «ХПП «Арна» оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям района по приемке, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна. Общая площадь предприятия – 14,7 га. Имеются зерносклады емкостью 22 тысячи тонн, асфальтированные площадки площадью 4,5 тысячи кв. м, зерносушилка производительностью 110 тонн в час.


На данный момент элеватор полностью подготовлен к приему нового урожая.


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#Акмолинская область   #Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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