Завод по производству экологически чистого авиатоплива построят в Казахстане

Рассмотрены перспективы локализации передовых технологий для реализации совместного проекта по производству экологически чистого авиатоплива. В частности, обсужден проект строительства завода по производству авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в городе Рудном Костанайской области.

LanzaJet является разработчиком технологии производства экологически чистого авиатоплива SAF из этанола, полученного из разных видов сырья, в том числе органического (зерно, кукуруза, картофель и др). Мощность будущего предприятия — 54 тыс. тонн авиатоплива и до 100 тыс. тонн переработки биоэтанола в год. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) завода.

Проект направлен на развитие «зеленой» авиации и углубленную переработку в АПК. Производство биотоплива также обеспечит сокращение выбросов парниковых газов, что соответствует ключевым приоритетам климатической и энергетической повестки РК.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу по созданию в Казахстане международного аэрохаба. Помимо расширения мощностей аэропортов и строительства инфраструктуры, важным является вопрос обеспечения отрасли качественным и экологически чистым авиатопливом. Мы готовы расширять сотрудничество. Правительство окажет всестороннюю поддержку данному проекту, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Участники встречи детально рассмотрели ключевые направления проекта по производству устойчивого авиационного топлива (SAF) в Казахстане. Со стороны руководства компании Lanza Jet было предложено рассмотреть возможность создания интегрированной структуры для совместной реализации проекта.

Справочно: LanzaJet основана ведущей американской биоинжиниринговой компанией LanzaTech с головным офисом в г. Чикаго (США). Наряду с LanzaTech, ключевыми инвесторами являются крупные транснациональные корпорации: International Airlines Group, Mitsui & Co., Ltd., Shell, Suncor Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft, Breakthrough Energy, All Nippon Airways (ANA), Airbus, Groupe ADP и др. Компания имеет долгосрочные офтейк-соглашения с крупнейшими авиакомпаниями мира.

Напомним, ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведенного в Казахстане с 30 августа по 15 сентября. По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Казахстане составил 95,7%.