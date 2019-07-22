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Завод по производству бетона открыли в Кентау
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завод по производству бетона открыли в Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В городе Кентау Туркестанской области запущен и начал свою деятельность завод по производству бетона ТОО «Фахри СтройБетон». На территории завода создано 30 рабочих мест. Производительная мощность завода составляет 3 кубических метров высококачественного бетона в час. Новое производство производит бетон марки м150-м450 и способно полностью удовлетворить потребность всей Туркестанской области в бетонных изделиях.
Преимущество компании в том, что для изготовления бетона используется турецкое оборудование. В будущем руководство завода планирует увеличить объемы продукции и в перспективе строительный рынок других регионов.
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