Завод по производству бетона открыли в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завод по производству бетона открыли в Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В городе Кентау Туркестанской области запущен и начал свою деятельность завод по производству бетона ТОО «Фахри СтройБетон». На территории завода создано 30 рабочих мест. Производительная мощность завода составляет 3 кубических метров высококачественного бетона в час. Новое производство производит бетон марки м150-м450 и способно полностью удовлетворить потребность всей Туркестанской области в бетонных изделиях.





Преимущество компании в том, что для изготовления бетона используется турецкое оборудование. В будущем руководство завода планирует увеличить объемы продукции и в перспективе строительный рынок других регионов.



