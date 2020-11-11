Завод по переработке аккумуляторов строится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Степногорск завершается строительство завода по переработке использованных аккумуляторов. Данный проект был профинансирован фондом Даму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

В области увеличивается количество проектов по переходу к «зеленой экономике», включая развитие возобновляемой энергетики, зеленое строительство, устойчивое и эффективное органическое сельское хозяйство, управление и переработка отходов. Поэтому государство активно поддерживает проекты в области экологии.

Химические средства хранения электроэнергии вредны для экологии. Поэтому новое производство имеет большое значение для всего региона.

«В Казахстане аналогичный завод имеется только в Талдыкоргане. Соответственно рынок большой. Проблем со сбором сырья у нас не будет. Уже много лет занимаемся аккумуляторными батареями. Отработанные отходы сдавали на заводы.Изучили их. Спрос на готовую продукцию также высок», - сообщил руководитель проекта Борис Мельников.

В год завод будет перерабатывать порядка 22 тысяч тонн отработанных аккумуляторов. Проектная мощность будет достигать свыше 13 тысяч тонн. Готовую продукцию – свинцовые слитки – планируется реализовывать на заводах по производству аккумуляторов. Пластмасса, которая извлекается из внешнего корпуса, будет реализована на предприятия по производству полиэтиленовой продукции.

Запуск завода планируется в декабре этого года. Уже сегодня ведется реконструкция здания, в процессе настройки пуско-наладочные работы, полностью обеспечена инфраструктура, завезено оборудование из России. На постоянной основе будут трудоустроены 70 человек.