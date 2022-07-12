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Завод по изготовлению стройматераилов запустили в Туркестане
12 Июля 2022 21:37

Завод по изготовлению стройматераилов запустили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане запущен завод по изготовлению строительных материалов. Новое предприятие выпускает железобетонную продукцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Для региона с интенсивным строительством это большое подспорье. На новом заводе применяется новая технология. Как отметили в пресс-службе акима, спрос на продукцию на рынке очень высок.

«Проектная стоимость завода - 1 млрд тенге. Половина из этих средств - средства инвестора, остальная часть - льготные кредиты. Здесь создано около 20 рабочих мест. На следующем этапе проекта будет увеличено количество специалистов. К тому времени ассортимент выпускаемой продукции увеличится до 10 видов», - сообщили в пресс-службе акима области.

Всего в индустриальных зонах Туркестанской области запущено 44 проекта на общую сумму 32 млрд тенге, создано 2368 рабочих мест.

«В этом году планируется запустить шесть проектов стоимостью 4,2 млрд тенге с созданием 246 новых рабочих мест. В настоящее время заработали два проекта на 793 млн тенге и создано 36 рабочих мест. Объем валовой промышленной продукции по итогам 2022 года планируется довести до 751,3 млрд тенге», - добавили в пресс-службе акима Туркестанской области.




Фото: www.gov.kz


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