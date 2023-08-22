Завод по дегидратации овощей построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Переработку плодоовощной продукции активно развивают в Жамбылской области. Проект по переработке овощей и фруктов путем дегидратации планируют реализовать китайские инвесторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завод по дегидратации овощей и фруктов намерена построить в регионе компания Wanlin Group. Информация об этом стала известна на проходившей в Пекине сессии встреч вице-премьера Серика Жумангарина с руководством компании Wanlin Group, специализирующейся, в частности, на производстве продуктов питания, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

«С основателем и председателем правления Wanlin Group Ли Яньтао Серик Жумангарин обсудил возможности инвестирования в Казахстан, - пояснили в ведомстве. - В Жамбылской области компания начала проект по дегидратации овощей и фруктов, планирует инвестировать в строительство завода. В сфере дегидратации компания работает уже 32 года, имеются специалисты и технологии. Серик Жумангарин заверил, что для китайских бизнесменов будут максимально упрощены процедуры инвестирования в Казахстан».

Отмечается, что компания учредила в Китае два исследовательских центра пищевой продукции, создала более 6 тыс. га овощных посадочных баз, экспортирует продукцию в США, Европу и страны Ближнего Востока, являясь официальным партнером ряда мировых брендов.

В Казахстане Wanlin Group привлекает жаркий климат южной части страны, достаточное количество ресурсов, а также всесторонняя поддержка государства.

Дегидрирование, или обезвоживание - это способ обработки свежих фруктов и овощей, который позволяет продлить срок хранения на долгие месяцы, сохраняя практически все питательные вещества. Дегидрация продуктов происходит в специальном оборудовании, в течение 12 - 20 часов при относительно невысокой температуре из продуктов постепенно удаляется жидкость. Благодаря такому способу охраняются полезные вещества в овощах и фруктах.