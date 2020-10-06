Завод минеральных удобрений «Казфосфат» увеличил объемы экспорта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ТОО «Казфосфат» реализует более 22 наименований продукции, основной продукцией является желтый фосфор. При поддержке АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек») ТОО «Казфосфат» успешно наращивает свой экспортный потенциал, реализует продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что почти третью часть объемов промышленного производства в Жамбылской области занимает химическая отрасль, ежегодно наращивающая темпы своего развития. Жамбылский регион является уникальной базой фосфоритового сырья. На месторождениях Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна сконцентрированы значительные залежи фосфоритосодержащих руд. На территории области открыто 48 месторождений фосфоритов, и только разведанные запасы исчисляются цифрой в 13 млрд тонн. При этом 72% балансовых запасов фосфоритов республики находятся в недрах Жамбылской области, это крупнейшие запасы на территории СНГ и значительные в мировом масштабе.

Жамбылская химическая промышленность производит продукцию более чем на 120 млрд тенге, обеспечивая свыше 70% экспорта предприятий области и 30% - в республиканском объеме производства химической продукции.

Несомненно, основным производителем химической продукции в регионе является ТОО «Казфосфат», крупный экспортер обширной линейки фосфоросодержащей продукции.

Предприятие создает всю цепочку добавленной стоимости от добычи и переработки руды до производства технических фосфатов и минудобрений, а также их доставки потребителю. Компания имеет крупные производства по добыче и переработке фосфоритов и обширные рынки сбыта.

О перспективах развития химического завода в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров.

- Мукаш Зулкарнаевич, расскажите, пожалуйста, о новом проекте, поддержанном БРК?

- В БРК нам открыли кредитную линию на 7 млрд тенге, по хорошей ставке на закуп сырья, материалов и услуг для предэкспортной операции. Экспортная операция реализуется в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Подобная кредитная линия была открыта для нас БРК в рамках программы поддержки экспортеров еще в августе 2015 года. Срок данной линии истек 17 августа 2020 года, и сейчас мы подписали соглашение на новый срок. Это связано с растущими объемами производства и продаж нашей продукции соответственно нам необходимы оборотные средства для закупа дополнительных объемов сырья и материалов.

Если говорить о уже реализованных проектах, то ранее БРК выделил 5 млрд тенге, в рамках межбанковского кредитования, для реконструкции цеха по производству экстракционный фосфорной кислоты, который дал нам возможность увеличить объем производства и продаж фосфорных удобрений в 2 раза. В данное время мощность производства до 500 тыс. тонн в год.

Оказывается ли предприятию помощь со стороны государства как экспортоориентированному производству?

- В качестве экспортера готовой продукции мы получаем частичную компенсацию от государства за часть затрат, связанных с размещением складов и представительств за рубежом, за обучение сотрудников, участие в выставках и конференциях. Компенсируются нам и понесенные при этом транспортные затраты. Кроме того, есть хорошая поддержка через представление займов в национальной валюте и субсидирования процентов.

- Расскажите о перспективах развития ТОО «Казфосфат»?

- Прежде всего, Казфосфат, представляющий фосфорную промышленность республики, считает качество своей продукции ценным активом, необходимым для сохранения и усиления лидирующих позиций. Основой бизнес-стратегии компании является выполнение обязательств по удовлетворению потребностей клиента и постоянному совершенствованию качества выпускаемой продукции. Мы проводим большую работу по реконструкции и модернизации существующих мощностей, вкладывая значительные инвестиции. Я уже упоминал реконструкцию технологической системы производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК-1) на заводе «Минеральных удобрений». В 2018 году здесь закончена реконструкция технологической линии отделения БГС стоимостью 7 млрд. тенге, для того чтобы увеличить производство аммофоса до 500 тысяч тонн в год. В филиале «НДФЗ» проведена модернизация, приобретен блок разделения воздуха А-8, введено в строй производство фосфорно-калийных удобрений. Инвестиционные затраты компании в 2018 году составили порядка 13 млрд. тенге, в 2019 году запланированный объем инвестиций достиг 21 млрд. тенге. В данный момент начато строительство второй очереди производства минеральных удобрений на 500 тысяч тонн в год. Этот проект «тянет» за собой и инвестиции в горнодобывающий комплекс компании, в приобретение дополнительного подвижного состава. Все эти проекты направлены на развитие компании как крупнейшего оператора фосфорной продукции на мировом рынке, а также на развитие уровня и качества жизни сотрудников. Это и создание новых рабочих мест, и улучшение условий труда, и благополучие сотрудников и их семей. В целом хочется отметить, что сегодня в компании ТОО «Казфосфат», где трудятся более шести тысяч сотрудников, наблюдается положительная динамика, как в производстве, так и в реализации готовой продукции.

Вместе с тем, ТОО «Казфосфат» продолжает стабильную работу на местном рынке минеральных удобрений, участвуя в правительственной программе субсидирования закупа удобрений крестьянскими хозяйствами. Наиболее важным для сбыта такого удобрения, как аммофос, является казахстанский рынок. Ведь в нашей стране имеются обширные территории земель сельхозназначения – 22 млн. га, аграрная отрасль является одной из ключевых в экономике страны. Для обеспечения минимальной потребности наиболее приоритетных сельхозкультур в элементах питания требуется ежегодно вносить в почву не менее одного миллиона тонн фосфорных удобрений. С другой стороны, программа субсидий на удобрения в Казахстане стала провальной. Причина этого в запоздалом принятии нормативов и бюджетов областями, в отсутствии денег у фермеров. Негативно повлияли и введенные карантины в весенний сезон. Все это привело к резкому снижению продаж на местном рынке, и мы были вынуждены поддерживать агроиндустрию соседних стран, чтобы не остановить заводы и обеспечить регулярную отгрузку.

- Экспортирует ли компания фосфоросодержащее сырье?

- Сегодня уже нет, мы ушли от сырьевого экспорта и отправляем потребителям переработанную продукцию. Изучаем возможности расширения линейки производства на Новоджамбулском фосфорном заводе. Так, идет подборка технологии по производству полифосфата натрия - при длине полимерной цепочки более тысячи молекул он становится хорошим антипиреном. Активируется при наличии источника воспламенения и предназначен для предотвращения или замедления дальнейшего развития воспламенения с помощью множества различных физических и химических методов, добавляется в лакокрасочные и отделочные материалы.

Аналогично подбирается технология по производству гипофосфита натрия, отличного восстановителя при хромировании изделий из дерева и полимеров, на него имеется большой спрос в машиностроении. По выбору технологии идет обсуждение со специалистами университета Kunming University of Science and Technology.

Рассматриваются и другие технологии для переработки фосфора в продукцию с большей добавочной стоимостью. Свои задачи на отечественном рынке ТОО «Казфосфат» видит в увеличении выпуска фосфорных удобрений на основе собственной сырьевой базы, в создании новых видов комплексных удобрений, ориентированных на местный рынок, с учетом климата, характера полива, реального состояния почвы и типов выращиваемых культур. Планируется производство кормовых фосфатов для выпуска трикальцийфосфата с повышенным содержанием питательных веществ. Были проведены опытно-промышленные испытания, начались переговоры по подбору оборудования. Но из-за пандемии проект временно приостановили, так как производитель оборудования находится в Германии.

- Мукаш Зулкарнаевич, как пандемия повлияла на производство?

- Вы знаете, можно даже сказать, что по отдельным позициям повлияла положительно, несмотря на значительную неопределенность развития ситуации в отрасли переработки фосфора в целом. Спрос в автомобильной, авиационной отраслях, спрос на энергоресурсы и цены на нефть является доминирующим фактором, что неизбежно влияет на химическую промышленность. Кризис, вызванный COVID-19, по-разному влияет на различные сферы применения нашей продукции. В то время как производство химических веществ, используемых в автомобильной промышленности, из-за прерывания цепочки поставок и остановки автомобильных производств переживает значительное снижение – до четверти годовых объемов, а вот для некоторых видов продукции наблюдается даже растущий спрос. На 30% вырос спрос на пищевые фосфаты, на химикаты для средств домашнего ухода и личной гигиены. Есть области, где сохраняется относительно стабильная ситуация, это строительство. COVID-19 негативно сказался и на цепочках поставок сельхозпродукции. Хотя сохранение этого влияния в долгосрочной перспективе маловероятно, так как некоторые правительства разработали и внедрили планы поддержки продовольственных цепочек и фермеров. Ведь стабильность агроиндустрии сказывается в целом на продовольственной безопасности стран.

Значительное увеличение производства удобрений в два этапа позволит нам в ближайшие годы запустить мощности до полутора миллионов тонн удобрений в год. Постоянно идет работа по улучшению качества уже выпускаемой продукции, что позволит нам обеспечить стабильное присутствие на мировом рынке в качестве надежного партнера.

Стремительно изменяющийся мир заставляет изменить традиционный подход к вопросам использования земель, выращиванию сельскохозяйственных культур и животноводству. Человечеству давно известно, что внесение удобрений в землю и защита растений от болезней, приводит к увеличению урожайности, а улучшение качества кормов для сельскохозяйственных животных улучшает качество мясомолочной и другой фермерской продукции.

Ответственность компании перед обществом включает в себя не только успешную производственную деятельность, обеспечение достойных условий труда, но и заботу о работниках и их семьях, взаимодействие с населением области. ТОО «Казфосфат» стремится не только обеспечить достойный уровень жизни своих работников, но и содействовать социально-экономическому развитию области.

- Спасибо за беседу!

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ТОО «Казфосфат» основано 27 октября 1999 года. Приоритетным направлением деятельности своей деятельности товарищество избрало возрождение и развитие фосфорной промышленности республики, выход на мировые рынки с конкурентоспособной продукцией, создающей имидж Казахстану как производителю высокотехнологичных и качественных товаров. Сегодня это единственное предприятие, производящее желтый фосфор на территории стран СНГ и Европы, активно внедряющее свою продукцию на рынки США, Европы, Китая, Индии и стран СНГ. Это основной казахстанский производитель 20-ти различных видов фосфорной продукции - желтый фосфор, триполифосфат натрия, минеральные удобрения, кормовые фосфаты, серная кислота и многие другие.

Достижения химии определяют конкурентоспособность таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, энергетика, лесная промышленность, легкая промышленность и сельское хозяйство. Поэтому развитие химической промышленности в экономике практически всех отраслей производства Казахстана имеет огромное значение.