Завод безалкогольных напитков на 216,3 млрд тенге построят в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области будет построен современный производственный комплекс, оснащенный передовыми технологиями в соответствии с международными стандартами.

Общий объем инвестиций — 216,3 млрд тенге, мощность предприятия – 340 млн литров безалкогольных напитков в год. Запуск нового завода будет способствовать развитию агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Казахстана, а также развитию экспортного потенциала.

Проект нацелен на импортозамещение и увеличение уровня локализации за счет использования отечественного сырья и материалов. В рамках проекта будет создано более 230 новых рабочих мест, при этом не менее 85% персонала — граждане РК. Для подготовки отечественных кадров разработаны специальные программы обучения и стажировки.

Ожидается, что производство обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере свыше 43,5 млрд тенге в период с 2025-го по 2040 годы.

Особое внимание уделяется экологическим аспектам: внедрению технологий энергосбережения, рациональному использованию воды и др.

Согласно инвестиционной политике Казахстана, в соглашении предусмотрены налоговые преференции для инвестора и гарантии стабильности условий на протяжении всего срока его действия.

Проект сопровождается инвестиционным штабом при Правительстве РК. Оказано существенное содействие в ускорении административных процедур, организации взаимодействия с государственными органами и обеспечении успешной реализации проекта. На площадке инвестштаба также обсуждались взаимные обязательства инвестора и Правительства.