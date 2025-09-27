Завод безалкогольных напитков на 216,3 млрд тенге построят в Алматинской области
В Казахстане стартует строительство завода по выпуску безалкогольных напитков в рамках заключенного соглашения между Правительством РК в лице Министерства сельского хозяйства и ТОО «Carlsberg Central Asia». Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В Илийском районе Алматинской области будет построен современный производственный комплекс, оснащенный передовыми технологиями в соответствии с международными стандартами.
Общий объем инвестиций — 216,3 млрд тенге, мощность предприятия – 340 млн литров безалкогольных напитков в год. Запуск нового завода будет способствовать развитию агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Казахстана, а также развитию экспортного потенциала.
Проект нацелен на импортозамещение и увеличение уровня локализации за счет использования отечественного сырья и материалов. В рамках проекта будет создано более 230 новых рабочих мест, при этом не менее 85% персонала — граждане РК. Для подготовки отечественных кадров разработаны специальные программы обучения и стажировки.
Ожидается, что производство обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере свыше 43,5 млрд тенге в период с 2025-го по 2040 годы.
Особое внимание уделяется экологическим аспектам: внедрению технологий энергосбережения, рациональному использованию воды и др.
Согласно инвестиционной политике Казахстана, в соглашении предусмотрены налоговые преференции для инвестора и гарантии стабильности условий на протяжении всего срока его действия.
Проект сопровождается инвестиционным штабом при Правительстве РК. Оказано существенное содействие в ускорении административных процедур, организации взаимодействия с государственными органами и обеспечении успешной реализации проекта. На площадке инвестштаба также обсуждались взаимные обязательства инвестора и Правительства.