Завышенные счета за электроэнергию выставили абонентам Шымкента

В чатах и пабликах абоненты публикуют скриншоты счетов и выражают недовольство:

«Счет как за три месяца — 27 469 тенге»

«За однокомнатную квартиру — 10 200 тенге»

«Начислили на 6 тысяч больше — почему?»

Потребители считают, что поставщик мог некорректно произвести расчеты или не учесть реальные показания приборов учета. При этом электросчетчики уже много лет располагаются вне жилых помещений — на лестничных площадках и на улице рядом с частными домами. Это обеспечивает свободный доступ к ним для проверки показаний специалистами.

По запросу Kazinform в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» подтвердили наличие проблемы. В компании сообщили, что технический сбой в системе учета коснулся не только Шымкента, но и Туркестанской области.

— В ноябре при проведении профилактических работ в электронной базе данных потребителей Шымкента и Туркестанской области произошел технический сбой. результате счета за потребленную электрическую энергию, выставленные к оплате за ноябрь, были сформированы некорректно, — сообщили в компании.

Представители компании заверили, что всем абонентам будет произведен перерасчет, а корректные квитанции будут выставлены в декабре. Точное количество потребителей, получивших завышенные счета, уточняется — база данных проходит обновление.

Компания принесла официальные извинения и предоставила контактные данные для обращений.

— Администрация ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» приносит извинения за произошедшую ситуацию и просит потребителей отнестись с пониманием. По дополнительным вопросам вы можете обратиться в колл-центр: 8-7252-777-333 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва, — отметили в пресс-службе.

Действующие тарифы

Дифференцированные тарифы на электроэнергию для Шымкента и Туркестанской области с 1 ноября, с учетом НДС 12% за 1 кВт/час, установлены следующим образом:

* Среднеотпускной тариф – 38,4272 тенге

* Бытовые потребители – 24,0464 тенге

* Небытовые потребители – 45,9872 тенге

* Юридические лица, финансируемые из госбюджета – 82,5888 тенге

Для производителей социально значимых продовольственных товаров, а также предприятий, расположенных в индустриальных и специальных экономических зонах тариф составляет 38,4272 тенге.

Для физических лиц, не использующих электрическую плиту, предусмотрена трехуровневая система:

⁠ * первый уровень до 90 кВт/час — 21,8848 тенге

* второй уровень от 90 до 150 кВт/час — 28,8512 тенге

* третий уровень свыше 150 кВт/час — 36,0752 тенге

Для абонентов, использующих электрическую плиту, также действует дифференцированный подход:

⁠* первый уровень до 110 кВт/час — 22,9488 тенге

* второй уровень от 110 до 170 кВт/час — 28,8512 тенге

* третий уровень свыше 170 кВт/час — 36,0752 тенге

Ранее в Минэнерго подготовили проект приказа об установлении предельных тарифов на электроэнергию. Документ предусматривает заморозку роста тарифов до 2032 года.

Одновременно в законодательстве сохраняется механизм корректировки тарифов. Он возможен только при изменении объективных рыночных условий, связанных с покрытием экономически обоснованных расходов энергопроизводящих организаций.






