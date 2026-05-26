Завышение бюджета на ремонт школы на 1,5 млрд тенге выявили в Кокшетау

Прокуратура города Кокшетау выявила завышение стоимости при планировании капремонта школы на 1,5 млрд тенге и обеспечила отмену закупки с пересмотром сметы в сторону уменьшения, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

— При изучении проектно-сметной документации выявлено завышение стоимости проекта, связанное с неверным применением поправочного коэффициента, что привело к искусственному увеличению стоимости строительства. По акту прокуратуры города Кокшетау указанная государственная закупка отменена с пересмотром стоимости в сторону уменьшения, что позволило предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств, — подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что работа в данном направлении продолжается.

