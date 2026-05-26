    Завышение бюджета на ремонт школы на 1,5 млрд тенге выявили в Кокшетау

    Прокуратура города Кокшетау выявила завышение стоимости при планировании капремонта школы на 1,5 млрд тенге и обеспечила отмену закупки с пересмотром сметы в сторону уменьшения, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области. 

    Предотвращено необоснованное расходование бюджетных 225 млн тенге в СКО
    — При изучении проектно-сметной документации выявлено завышение стоимости проекта, связанное с неверным применением поправочного коэффициента, что привело к искусственному увеличению стоимости строительства. По акту прокуратуры города Кокшетау указанная государственная закупка отменена с пересмотром стоимости в сторону уменьшения, что позволило предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств, — подчеркнули в прокуратуре. 

    В ведомстве отмечают, что работа в данном направлении продолжается.

    Тамирис Әбділдина
    Автор