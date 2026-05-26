308 нарушений пожарной безопасности выявили в лагерях и местах отдыха Казахстана

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на заседании Правительства рассказал об итогах проверок детских летних лагерей и мест отдыха, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что летний период традиционно сопровождается увеличением активности детей на водоемах, в местах отдыха, туристических маршрутах и объектах массового пребывания. В этой связи, вопросы профилактики и предупреждения рисков находятся на особом контроле Министерства.

Совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами реализуется комплекс мер по следующим направлениям. В первую очередь, проводятся проверки и комиссионные осмотры готовности детских летних лагерей и мест отдыха.

Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, обеспечению исправности систем оповещения и эвакуации, а также готовности персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.

— По линии пожарной безопасности проверено 18 объектов, из 50-ти запланированных контролю, выявлено 308 нарушений. Совместно с акиматами проведено 32 комиссионных осмотра, — сообщил Кеген Турсынбаев.

Вице-министр призвал министра просвещения обеспечить контроль в детских лагерях за исполнением рекомендаций по пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в стране начнется мониторинг школ, а с 1 июля — плановые санитарные проверки организаций образования и летнего отдыха по новому порядку.