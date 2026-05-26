Схрон с ружьями выявила полиция Алматы

В Алматы полицейские обнаружили схрон с огнестрельным оружием, похищенным в период январских событий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тайник был найден в Алатауском районе, недалеко от одного из частных домов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции обнаружили два двуствольных ружья, ранее похищенных из оружейного магазина города.

Оба ружья изъяты и направлены на судебно-баллистическую экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело.

— Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» направлено на обеспечение общественной безопасности и изъятие из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий. Работа в этом направлении будет продолжена, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Напомним, более тонны топлива и оружие изъяли у подозреваемых в хищениях с объектов «Казахмыса».