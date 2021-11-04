Завершить реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы поручил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаша», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.