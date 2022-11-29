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Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию

29 Ноября 2022, 00:30
Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

После участия в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества президенты Казахстана и России провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Также Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Фото: t.me/bort_01

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