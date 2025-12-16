Завершился 45-дневный экочеллендж «Таза Маңғыстау»

На мероприятии присутствовал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, поздравивший участников.

Фото: акимат Мангистауской области

Челлендж был организован в рамках общенациональной инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» и направлен на повышение экологической культуры жителей региона и защиту окружающей среды.

В ходе торжественного мероприятия аким области подчеркнул важность экологической ответственности и особо отметил активность жителей.

— «Таза Маңғыстау» — это не разовая акция, а общественное движение, формирующее экологическую культуру. Охрана природы должна стать образом жизни каждого человека. Маленькими шагами можно добиться больших изменений», — отметил Нурдаулет Килыбай.

Согласно условиям челленджа, в течение 45 дней жители региона, молодежь, волонтёры и трудовые коллективы активно участвовали в работах по благоустройству, выполняя конкретные действия по посадке деревьев, сбору мусора и сортировке отходов, а также по экономии воды и электроэнергии.

В рамках мероприятия были награждены победители 45-дневного экочелленджа «Таза Маңғыстау» в индивидуальной и коллективной категориях, а также победители конкурсов «Лучший двор — 2025», «Лучший двор жилого комплекса», «Лучшая бизнес-территория», «Лучший подъезд» и «Лучший дворник». Победителям вручили дипломы и денежные призы.

За 45 дней в челлендже по области приняли участие 77 команд, в социальных сетях было опубликовано более 2 600 экологических публикаций и реализовано множество добрых инициатив. В проект напрямую были вовлечены свыше 500 человек, ещё около 2 тысяч жителей приняли участие в экологических акциях.

Отметим, что с начала года в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в регионе приняли участие более 130 тысяч человек, было высажено 31 757 деревьев. В результате вывезено 39 тысяч тонн мусора, работы по благоустройству окружающей среды ведутся на системной основе.