Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов Актюбинской области

Всего выдвинуто 37 кандидатов, из них 14 из списков политических партий, 23 являются самовыдвиженцами. Из выдвинутых кандидатов 29 мужчин и 8 женщин, средний возраст кандидатов — 38 лет.

— 28 кандидатов имеют высшее образование, девять — среднее специальное. Из числа кандидатов 18 работают в государственных учреждениях и организациях, 14 — в коммерческих структурах, один — работник политической партии, один — безработный, один — пенсионер, двое — представители других групп занятости, шесть кандидатов сняли свои кандидатуры, — сообщила избирательная комиссия Актюбинской области.

Напомним, в Актюбинской области будут избраны 10 депутатов маслихатов различных уровней. В маслихате города Актобе — два депутатских места, в шести районах — восемь депутатских мест.

Довыборы депутатов областных, городских и районных маслихатов назначены на 26 октября 2025 года.