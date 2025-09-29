Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов Актюбинской области
В Актюбинской области завершился срок выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов различных уровней, продолжается регистрация кандидатов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего выдвинуто 37 кандидатов, из них 14 из списков политических партий, 23 являются самовыдвиженцами. Из выдвинутых кандидатов 29 мужчин и 8 женщин, средний возраст кандидатов — 38 лет.
— 28 кандидатов имеют высшее образование, девять — среднее специальное. Из числа кандидатов 18 работают в государственных учреждениях и организациях, 14 — в коммерческих структурах, один — работник политической партии, один — безработный, один — пенсионер, двое — представители других групп занятости, шесть кандидатов сняли свои кандидатуры, — сообщила избирательная комиссия Актюбинской области.
Напомним, в Актюбинской области будут избраны 10 депутатов маслихатов различных уровней. В маслихате города Актобе — два депутатских места, в шести районах — восемь депутатских мест.
Довыборы депутатов областных, городских и районных маслихатов назначены на 26 октября 2025 года.