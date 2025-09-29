РУ
    13:03, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов Актюбинской области

    В Актюбинской области завершился срок выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов различных уровней, продолжается регистрация кандидатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мәслихат
    Коллаж: Kazinform

    Всего выдвинуто 37 кандидатов, из них 14 из списков политических партий, 23 являются самовыдвиженцами. Из выдвинутых кандидатов 29 мужчин и 8 женщин, средний возраст кандидатов — 38 лет. 

    — 28 кандидатов имеют высшее образование, девять — среднее специальное. Из числа кандидатов 18 работают в государственных учреждениях и организациях, 14 — в коммерческих структурах, один — работник политической партии, один —  безработный, один — пенсионер, двое — представители других групп занятости, шесть кандидатов сняли свои кандидатуры, — сообщила избирательная комиссия Актюбинской области. 

    Напомним, в Актюбинской области будут избраны 10 депутатов маслихатов различных уровней. В маслихате города Актобе — два депутатских места, в шести районах — восемь депутатских мест.

    Довыборы депутатов областных, городских и районных маслихатов назначены на 26 октября 2025 года. 

    Маслихат Регионы Выборы в маслихаты Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
