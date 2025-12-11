РУ
    10:19, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Завершено расследование по делу компании Dala SK Construction: ущерб превысил 1 млрд тенге

    Департамент АФМ по области Абай окончил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства, передает агентство Kazinform. 

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.

    С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» возведен лишь каркас одного здания. 

    — В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены. Несмотря на судебные решения руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей, — сообщили в АФМ. 

    В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. 

    Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний г. Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство.

    В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 2 квартиры, 10 земельных участков, 6 автомашин. Организатор помещен под стражу. 

    Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

