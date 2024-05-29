Завершены слушания по уголовному делу против Трампа: слово за присяжными

В Нью-Йорке завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть от избирателей выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Слушания растянулись почти на полтора месяца. Для выяснения всех подробностей дела в суд были вызваны ключевые свидетели, в том числе сама Дэниелс, которых по очереди допрашивали как прокуроры, так и адвокаты экс-президента. Трамп также все время находился в зале.

Судья Хуан Мерчан пообещал присяжным дать последние инструкции в среду, после чего они должны отправиться обсуждать вердикт. Их задача заключается в том, чтобы дать ответ на главный вопрос: удалось ли прокурорам доказать вину Трампа в фальсификации деловой документации перед выборами.

Для обвинительного или оправдательного приговора необходим единогласный вердикт всей коллегии присяжных.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу. Сам факт выплаты нарушением не является, но когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения.

Напомним, 15 апреля в Нью-Йорке начался первый в истории судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.