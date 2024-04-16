В США начался суд над Дональдом Трампом по делу о выплатах порнозвезде

В Нью-Йорке 15 апреля начался первый в истории судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Возле здания суда собрались более сотни журналистов. На слушания прибыл и сам Трамп.

Он сделал короткое заявление для прессы, в очередной раз повторив, что суд — не что иное, как охота на ведьм.

В этом году Трамп баллотируется в президенты от республиканцев, несмотря на это его судят за незаконное расходование бюджетных средств, которые он собрал для проведения своей избирательной компании в 2016 году, за фальсификацию документов, а также заплатежи в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. В деле Трампа фигурируют 34 эпизода.

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу. Сам факт выплаты нарушением не является, но когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.