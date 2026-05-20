    Завершена реконструкция аварийных участков Большого Алматинского канала имени Конаева

    Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации завершил реконструкцию аварийных участков общей протяженностью 1,53 км на Большом Алматинском канале им. Д. Конаева, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минводы и ирригации

    Реализация проекта позволила улучшить техническое состояние объекта, повысить его пропускную способность и снизить потери воды, что улучшило водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель Алматинской области.

    — В рамках реконструкции проведены работы по демонтажу разрушенных участков канала и облицовка монолитным железобетоном. Все строительно-монтажные работы завершены в срок, что позволило своевременно начать вегетационный период текущего года, — сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.

    Напомним, в июне 2025 года в Алматы стартовал проект по благоустройству Большого Алматинского канала (БАК).

    На участке протяженностью 23,1 км в Большом Алматинском канале велось бетонирование основания, очистка русла и ремонт гидросооружений. Параллельно благоустраивается территория.

    Динара Жусупбекова
    Автор