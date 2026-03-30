    13:10, 30 Март 2026 | GMT +5

    Когда завершится реконструкция Большого Алматинского канала

    В акимате Алматы рассказали о ходе реконструкции Большого Алматинского канала, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Здесь на участке протяженностью 23,1 км ведутся бетонирование основания, очистка русла и ремонт гидросооружений. Параллельно благоустраивается территория — определены решения по брусчатке, освещению и озеленению.

    Ожидается, что работы будут завершены в октябре 2026 года. Однако в ходе инспекции аким Алматы Дархан Сатыбалды поручил ускорить процесс, чтобы уже летом запустить воду и проверить качество. Без этого объект не примут.

    Фото: акимат Алматы

    Благоустройство на рощe Баума близится к завершению. Акцент сделан на сохранении природной среды, важным остается вопрос состояния зеленых насаждений. Здесь обустроены зоны отдыха, установлены освещение и видеонаблюдение.

    Также аким города посетил парк имени Сакена Сейфуллина, где поручил разработать современную концепцию обновления общественного пространства.

    Фото: акимат Алматы

    Отметим, Большой Алматинский канал был полностью введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. Канал служит важным звеном для полива, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд.

    Реконструкция БАК стартовала летом 2025 года и оценена в 12,4 миллиарда тенге, а подрядчиком выбрали компанию, занимающуюся проектами Сайрана и Большой Алматинки, где были отмечены срывы сроков окончания работ.

    Ранее корреспонденты агентства Kazinform прошли по участку, чтобы оценить ход реконструкции Большого Алматинского канала.

    Напомним, в июне 2025 года в Алматы стартовали два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).

