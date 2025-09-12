Завершен ремонт участка трассы Алматы-Хоргос

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» завершила средний ремонт и ввела в эксплуатацию участок автомобильной дороги республиканского значения Алматы — Кокпек — Коктал — Хоргос на км 291–306. Протяженность обновленного отрезка составляет 15 километров.

В ходе ремонта проведено фрезерование старого покрытия, уложено современное двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплено дорожное основание. Также установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка.

Для выполнения проекта задействовано 27 единиц спецтехники и около 40 дорожных рабочих.

Обновленная автодорога введена в эксплуатацию и уже открыта для движения. Она имеет стратегическое значение: маршрут соединяет село Шонжы и город Жаркент с международным пунктом пропуска «Хоргос» на границе с Китаем, обеспечивая комфортное и безопасное сообщение для жителей региона и развитие международных перевозок.

