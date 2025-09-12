РУ
    13:00, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Завершен ремонт участка трассы Алматы-Хоргос

    Работы велись в Панфиловском районе в области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Завершен ремонт участка трассы от Алматы до Хоргоса
    Фото: кадр из видео

    Национальная компания «ҚазАвтоЖол» завершила средний ремонт и ввела в эксплуатацию участок автомобильной дороги республиканского значения Алматы — Кокпек — Коктал — Хоргос на км 291–306. Протяженность обновленного отрезка составляет 15 километров. 

    В ходе ремонта проведено фрезерование старого покрытия, уложено современное двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплено дорожное основание. Также установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка.

    Для выполнения проекта задействовано 27 единиц спецтехники и около 40 дорожных рабочих.

    Обновленная автодорога введена в эксплуатацию и уже открыта для движения. Она имеет стратегическое значение: маршрут соединяет село Шонжы и город Жаркент с международным пунктом пропуска «Хоргос» на границе с Китаем, обеспечивая комфортное и безопасное сообщение для жителей региона и развитие международных перевозок.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области начали работы по среднему ремонту автодороги А-21 «Мамлютка-Костанай».

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Область Жетысу Трассы Алматы МЦПС «Хоргос» Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Автор
