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    Завершен ремонт 26 энергообъектов к началу отопительного сезона в Казахстане

    В Казахстане в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершен капитальный ремонт 26 единиц основного энергооборудования и 11,7 тыс. км линий электропередачи. Эти данные озвучили на заседании Республиканского штаба при Министерстве энергетики РК, передает агентство Kazinform.

    Петропавловская ТЭЦ-2
    Фото: Министерство энергетики РК

    По данным Минэнерго, на электростанциях завершен капитальный ремонт 26 единиц основного оборудования, в том числе 3 энергоблоков, 14 котлов и 9 турбин. В ремонте находятся 54 единицы энергооборудования.

    На объектах электросетевого хозяйства отремонтировано 11,7 тыс. км линий электропередачи, 294 подстанции и 2 501 распределительный и трансформаторный пункт. Кроме того, на объектах теплоснабжения отремонтировано 139 км тепловых сетей.

    В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, ведомством поддержана реализация 137 проектов по обновлению тепловых сетей.

    Продолжается и создание нормативных запасов топлива. На электростанциях накоплено 3,9 млн тонн угля и 138 тыс. тонн мазута. Региональным операторам поручено завершить формирование запасов до начала отопительного сезона.

    Для контроля поставок угля внедряется цифровая платформа с использованием искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать движение топлива от мест добычи до конечных потребителей и повысить прозрачность поставок.

    Ранее сообщалось, что в области Абай и ВКО к отопительному сезону ремонтируют  74 км тепловых сетей, также Минэнерго РК проверило готовность Мангистауского атомного энергетического комбината к новому отопительному сезону.

    Отопительный сезон Минэнерго РК Регионы Казахстана
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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