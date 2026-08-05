Завершен ремонт 26 энергообъектов к началу отопительного сезона в Казахстане

В Казахстане в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершен капитальный ремонт 26 единиц основного энергооборудования и 11,7 тыс. км линий электропередачи. Эти данные озвучили на заседании Республиканского штаба при Министерстве энергетики РК, передает агентство Kazinform.

По данным Минэнерго, на электростанциях завершен капитальный ремонт 26 единиц основного оборудования, в том числе 3 энергоблоков, 14 котлов и 9 турбин. В ремонте находятся 54 единицы энергооборудования.

На объектах электросетевого хозяйства отремонтировано 11,7 тыс. км линий электропередачи, 294 подстанции и 2 501 распределительный и трансформаторный пункт. Кроме того, на объектах теплоснабжения отремонтировано 139 км тепловых сетей.

В рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, ведомством поддержана реализация 137 проектов по обновлению тепловых сетей.

Продолжается и создание нормативных запасов топлива. На электростанциях накоплено 3,9 млн тонн угля и 138 тыс. тонн мазута. Региональным операторам поручено завершить формирование запасов до начала отопительного сезона.

Для контроля поставок угля внедряется цифровая платформа с использованием искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать движение топлива от мест добычи до конечных потребителей и повысить прозрачность поставок.

Ранее сообщалось, что в области Абай и ВКО к отопительному сезону ремонтируют 74 км тепловых сетей, также Минэнерго РК проверило готовность Мангистауского атомного энергетического комбината к новому отопительному сезону.

