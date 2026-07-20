Минэнерго РК проверило подготовку МАЭК к отопительному сезону

Минэнерго РК усилило контроль за подготовкой МАЭК к отопительному сезону: на ключевых объектах предприятия продолжаются ремонтные работы и модернизация энергетической инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

На объектах МАЭК продолжается ремонтная кампания перед осенне-зимним периодом. Основное внимание уделено выполнению графиков ремонтных работ и повышению надежности энергетической инфраструктуры Мангистауской области.

Ход подготовки предприятия к предстоящему отопительному сезону лично проверил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в ходе рабочей поездки в регион.

— В настоящее время на ТЭС МАЭК продолжаются ремонтные работы на энергоблоке № 1. Специалисты предприятия выполняют комплекс мероприятий по увеличению надежности работы оборудования. Завершение основных работ планируется до конца июля, — отметили в Минэнерго Казахстана.

Фото: Минэнерго РК

Также на объектах МАЭК продолжается ремонтная кампания основного оборудования. По отдельным агрегатам проведена корректировка графиков работ с учетом необходимости выполнения дополнительных технических мероприятий. Министр энергетики поручил обеспечить выполнение ремонтных работ в установленные сроки.

— Ключевой вопрос сейчас — выполнение ремонтной кампании в установленные сроки. Нельзя допустить отклонения от графиков подготовки оборудования к осенне-зимнему периоду. Все необходимые решения должны приниматься оперативно, а выполнение работ находится на постоянном контроле Министерства и акимата, — заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

В целях повышения надежности энергоснабжения продолжается проект замены автотрансформатора АТ-1 на ТЭС. Новое оборудование ожидается в августе 2026 года, начало монтажных работ запланировано на сентябрь.

Как подчеркнули в Министерстве, отдельное внимание уделяется обеспечению стабильной работы системы охлаждения объектов МАЭК. Продолжаются работы по восстановлению пропускной способности подводящих каналов, обеспечивающих подачу технической воды на энергетические объекты. Выполнение данных мероприятий также находится на контроле Министерства энергетики, предприятия и региональных органов власти.

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