КТК сообщил о новой атаке на танкер у морского терминала

После атаки на гражданские морские танкеры в акватории Морского терминала КТК при перевалке нефти грузоотправителей из Казахстана и США погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля, передает Kazinform со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум.

Атака была резко осуждена МИД и Минэнерго Республики Казахастана, в заявлениях было указано что такие нападения на сугубо гражданские объекты являются недопустимым посягательством на экономические интересы Республики Казахстан.

Однако несмотря на то, что указанные заявления безусловно были получены адресатами, 20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК.

Атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер «NELSA» находившийся на погрузке у ВПУ-1.

В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования на плавсредсвах КТК.

Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть.

Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.

Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан.

Ранее Министерство иностранных дел Республики Казахстан потребовало прекратить атаки на суда с нефтью в Черном море.