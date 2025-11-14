Заведение в Астане оштрафовали за распространение «веселящего газа»

Оксид азота не является наркотическим средством, однако отнесен к сильнодействующим веществам, оказывающим вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Зачастую через употребление этого вещества граждане вовлекаются в употребление наркотиков.

Для реализации оксида азота требуется соответствующая лицензия.

При этом одно из увеселительных заведений города, не имея необходимой лицензии, свободно распространяло «веселящий газ» среди посетителей.

Это было выявлено органами столичной прокуратуры в рамках реализации комплекса мер, направленных на профилактику распространения и употребления наркотиков.

В итоге собственник указанного заведения привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 426 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

На незаконного распространителя оксида азота наложен штраф в 200 МРП с приостановлением деятельности заведения на один месяц. Также уничтожено 3 баллона оксида азота.

