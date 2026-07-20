За угрозы и оскорбление медика пенсионеру назначили штраф в Костанае

В Костанае суд привлек к административной ответственности мужчину, оскорбившего медицинского работника при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело в отношении мужчины по ч. 2 ст. 80-1 КоАП РК («Проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей»).

Как установил суд, 16 июля 2026 года мужчина, находясь в здании медучреждения, умышленно проявил неуважение к медицинскому работнику: выражался в ее адрес нецензурной бранью и угрожал применением физической силы.

В ходе судебного заседания вина правонарушителя была подтверждена исследованными доказательствами.

При назначении наказания суд учел, что мужчина впервые привлекается к административной ответственности, а также его возраст — более 70 лет.

Постановлением суда он признан виновным. Ему назначен штраф в размере 30 месячных расчетных показателей. С учетом предусмотренного законом снижения на 30% сумма штрафа составила 90 825 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента.

Позже оскорбившего медика в Костанае мужчину привлекли к ответственности.