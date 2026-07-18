Оскорбившего медика в Костанае мужчину привлекли к ответственности

Полицейские установили личность мужчины, причастного к противоправным действиям в отношении медицинского работника. Им оказался 70-летний житель Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции, мужчина привлечен к административной ответственности за проявление неуважения к окружающим, выразившееся в использовании нецензурной брани, оскорбительном приставании, унижении чести и достоинства другого лица, а также иных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.

В департаменте напомнили, что проявление агрессии, оскорблений и угроз в адрес медицинских работников, как и любых других граждан, недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Ранее в социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента.