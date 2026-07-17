Полиция проверяет сообщение об оскорблении медработника в Костанае

В социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам автора публикации, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений города. Медицинский работник рассказала, что во время исполнения служебных обязанностей столкнулась с оскорблениями и агрессивным поведением со стороны посетителя.

В своем обращении она отметила, что медицинские работники ежедневно приходят на работу, чтобы помогать людям, однако нередко сталкиваются с унижениями, угрозами и психологическим давлением.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

— По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время устанавливается личность гражданина, оскорбившего медицинского работника. После завершения проверки его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года друзья пациента напали на врача и медицинскую сестру в Экибастузе. Тогда по факту нападения было возбуждено уголовное дело.