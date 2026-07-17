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    Полиция проверяет сообщение об оскорблении медработника в Костанае

    В социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медработники медсестры врачи
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам автора публикации, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений города. Медицинский работник рассказала, что во время исполнения служебных обязанностей столкнулась с оскорблениями и агрессивным поведением со стороны посетителя.

    В своем обращении она отметила, что медицинские работники ежедневно приходят на работу, чтобы помогать людям, однако нередко сталкиваются с унижениями, угрозами и психологическим давлением.

    В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

    — По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время устанавливается личность гражданина, оскорбившего медицинского работника. После завершения проверки его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в полиции.

    В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года друзья пациента напали на врача и медицинскую сестру в Экибастузе. Тогда по факту нападения было возбуждено уголовное дело.

    Здравоохранение Полиция Медицина Костанай Минздрав РК
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор