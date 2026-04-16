    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:32, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Друзья пациента напали на врача и медсестру в Экибастузе

    По информации полиции, врач и медсестра с травмами госпитализированы в больницу. Подозреваемые задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    В травмпункт в Экибастузе за медпомощью обратился местный житель. Вместе с ним приехали два друга, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Сопровождающие вели себя агрессивно, на замечания медиков не реагировали. 

    — Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию. В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Все трое жителей Экибастуза задержаны и водворены в ИВС. По факту применения насилия в отношении медицинских работников начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    Напомним, с 7 марта 2026 года вступили изменения в Уголовный кодекс РК. Введена новая статья, устанавливающая ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Экибастуз Врачи Павлодарская область Нападение
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
