Друзья пациента напали на врача и медсестру в Экибастузе

В травмпункт в Экибастузе за медпомощью обратился местный житель. Вместе с ним приехали два друга, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Сопровождающие вели себя агрессивно, на замечания медиков не реагировали.

— Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию. В настоящее время оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Все трое жителей Экибастуза задержаны и водворены в ИВС. По факту применения насилия в отношении медицинских работников начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, с 7 марта 2026 года вступили изменения в Уголовный кодекс РК. Введена новая статья, устанавливающая ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи.