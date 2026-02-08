Затраты на социальную логистику в Китае впервые опустились ниже 14% ВВП

Как сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, нынешний уровень на 0,8 процентного пункта ниже показателя, зафиксированного по итогам 13-й пятилетки (2016–2020 годы).

В ведомстве отметили, что Китай продолжит работу по повышению эффективности экономики. В частности, к 2027 году страна планирует снизить соотношение затрат на социальную логистику к ВВП примерно до 13,5%.

Ранее сообщалось, что Китай запустил общедоступный сервис спутниковых сообщений.