08:31, 08 Февраль 2026 | GMT +5
Затраты на социальную логистику в Китае впервые опустились ниже 14% ВВП
Соотношение общих затрат на социальную логистику к валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая снизилось до 13,9%. Показатель впервые опустился ниже уровня в 14%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Как сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, нынешний уровень на 0,8 процентного пункта ниже показателя, зафиксированного по итогам 13-й пятилетки (2016–2020 годы).
В ведомстве отметили, что Китай продолжит работу по повышению эффективности экономики. В частности, к 2027 году страна планирует снизить соотношение затрат на социальную логистику к ВВП примерно до 13,5%.
Ранее сообщалось, что Китай запустил общедоступный сервис спутниковых сообщений.