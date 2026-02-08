РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:31, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Затраты на социальную логистику в Китае впервые опустились ниже 14% ВВП

    Соотношение общих затрат на социальную логистику к валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая снизилось до 13,9%. Показатель впервые опустился ниже уровня в 14%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    логистика в Китае, Китай
    Фото: Xinhua

    Как сообщили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, нынешний уровень на 0,8 процентного пункта ниже показателя, зафиксированного по итогам 13-й пятилетки (2016–2020 годы).

    В ведомстве отметили, что Китай продолжит работу по повышению эффективности экономики. В частности, к 2027 году страна планирует снизить соотношение затрат на социальную логистику к ВВП примерно до 13,5%.

    Ранее сообщалось, что Китай запустил общедоступный сервис спутниковых сообщений.

    Теги:
    ВВП Китай В мире Азия Мировые новости Финансы и бюджет
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают