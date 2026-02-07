РУ
    23:02, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Китай запустил общедоступный сервис спутниковых сообщений

    Китай официально ввел в эксплуатацию новый сервис коротких сообщений на базе национальной навигационной спутниковой системы BeiDou, призванный обеспечить бесперебойную связь в чрезвычайных ситуациях, когда наземные мобильные сети недоступны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: Синьхуа

    Новая инфраструктура станет важным дополнением к существующей мобильной связи, гарантируя безопасность и надежность коммуникаций в экстремальных условиях, включая походы в отдаленные горные районы, работу в открытом море и оказание помощи при стихийных бедствиях.

    Масштабная интеграция возможностей BeiDou знаменует собой переход спутниковых технологий из разряда специализированных инструментов в повседневное использование. Сервис позволяет владельцам совместимых смартфонов обмениваться текстом напрямую через спутники в зонах отсутствия сотового покрытия.

    Три основных оператора связи Китая, включая China Mobile, China Telecom и China Unicom, уже внедрили поддержку данной услуги. Абоненты могут активировать сервис без необходимости замены SIM-карт или номера телефона. На текущий момент функционал поддерживают почти 60 моделей смартфонов от ведущих китайских брендов.

    Ранее мы писали, что Казахстан и Китай запустили в космос особо точный наноспутник.

    Берик Табынбаев
