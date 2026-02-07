Китай запустил общедоступный сервис спутниковых сообщений

Новая инфраструктура станет важным дополнением к существующей мобильной связи, гарантируя безопасность и надежность коммуникаций в экстремальных условиях, включая походы в отдаленные горные районы, работу в открытом море и оказание помощи при стихийных бедствиях.

Масштабная интеграция возможностей BeiDou знаменует собой переход спутниковых технологий из разряда специализированных инструментов в повседневное использование. Сервис позволяет владельцам совместимых смартфонов обмениваться текстом напрямую через спутники в зонах отсутствия сотового покрытия.

Три основных оператора связи Китая, включая China Mobile, China Telecom и China Unicom, уже внедрили поддержку данной услуги. Абоненты могут активировать сервис без необходимости замены SIM-карт или номера телефона. На текущий момент функционал поддерживают почти 60 моделей смартфонов от ведущих китайских брендов.

