Затор на границе Казахстана и Узбекистана: стала известна причина

Как сообщили в на Комитете государственных доходов, основной причиной увеличения потока является массовое возвращение граждан соседних стран на родину в связи с празднованием Курбан айт.

— С целью урегулирования ситуации с участием соответствующих государственных органов двух сторон проведены переговоры по увеличению пропускной способности легковых автотранспортных средств через пункты пропуска. Сопредельная сторона подтвердила принятие дополнительных мер для ускорения прохождения границы и для обеспечения более оперативной обработки транспортных средств удвоила количество пограничных и таможенных сотрудников, задействованных в досмотре, — говорится в сообщении.

В Комитете отметили, что в обычные дни среднесуточная пропускная способность пункта «Капланбек» в обоих направлениях по физическим лицам составляет 27 тыс человек, а в праздничные дни увеличивается до 38 тыс человек, по легковым автомобилям 800 ед, а в праздничные дни составляет свыше 1,1 тыс единиц.

Также, гражданам, планирующим пересечение границы, рекомендуется учитывать текущую ситуацию и заранее планировать поездки.

Ранее нацкомпания «ҚазАвтоЖол» прокомментировал скоплении фур на границе Казахстана и России.