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    17:47, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Затор на границе Казахстана и Узбекистана: стала известна причина

    4 июня на автомобильном пункте пропуска «Капланбек», расположенном на границе Казахстана с Узбекистаном, наблюдается значительное скопление легковых автомобилей, следующих на выезд, передает агентство Kazinform.

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    Фото: КГД

    Как сообщили в на Комитете государственных доходов, основной причиной увеличения потока является массовое возвращение граждан соседних стран на родину в связи с празднованием Курбан айт.

    — С целью урегулирования ситуации с участием соответствующих государственных органов двух сторон проведены переговоры по увеличению пропускной способности легковых автотранспортных средств через пункты пропуска. Сопредельная сторона подтвердила принятие дополнительных мер для ускорения прохождения границы и для обеспечения более оперативной обработки транспортных средств удвоила количество пограничных и таможенных сотрудников, задействованных в досмотре, — говорится в сообщении.

    В Комитете отметили, что в обычные дни среднесуточная пропускная способность пункта «Капланбек» в обоих направлениях по физическим лицам составляет 27 тыс человек, а в праздничные дни увеличивается до 38 тыс человек, по легковым автомобилям 800 ед, а в праздничные дни составляет свыше 1,1 тыс единиц.

    Также, гражданам, планирующим пересечение границы, рекомендуется учитывать текущую ситуацию и заранее планировать поездки.

    Ранее нацкомпания «ҚазАвтоЖол» прокомментировал скоплении фур на границе Казахстана и России.

    Теги:
    Курбан айт Казахстан Узбекистан Граница Авто
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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