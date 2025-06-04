Скоплении фур на границе Казахстана и России прокомментировали в ҚазАвтоЖоле

— В связи с появившейся информацией о возникшем скоплении грузового автотранспорта на подъезде к ПП «Жайсан» по причине проводимых дорожных работ, сообщаем следующее. Общая протяженность автодороги «Актобе — Мартук — граница РФ (на Оренбург)» составляет 92 км. С 22 мая 2025 года на участке км 54–84 и 95–99 начаты работы по среднему ремонту дорожного покрытия (всего 34 км). По состоянию на 3 июня 2025 года выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 3,5 км, — говорится в сообщении.

В нацкомпании подчеркнули, что с момента начала ремонта (13 дней) случаев скопления транспортных средств на данном участке по причине дорожных работ не зафиксировано.

— Движение по ремонтируемым отрезкам, включая объездной путь на км 96–98, осуществляется в штатном режиме в соответствии с утвержденным ордером на проведение работ. Препятствий для движения нет. Остаточный объем работ перед пунктом пропуска «Жайсан» составляет всего 1 км покрытия в два слоя, при этом организация движения осуществляется таким образом, чтобы не создавать заторов, — пояснили в пресс-службу компании.

Также отмечается, что текущие дорожные работы не являются причиной образования заторов или скоплений на границе.